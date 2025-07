Morena rechaza APP para resolver crisis de agua en Querétaro y advierte contra negocios privados, pero no plantea alternativa

Sin plantear alguna alternativa o compromiso de sus representantes locales, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, en su visita a Querétaro, rechazó el uso de la Asociación Público-Privada para financiar el proyecto el Batán.

Aunque mencionó que sí es “apremiante” y “necesario” atender el problema del agua en el estado, cuestionó el uso de esta figura financiera, ya que dijo que en gobiernos anteriores se convirtió en un nido de “corrupción” y “negocios privados”.

“En ese esquema debe evaluarse cuál es el mejor modelo, el más eficiente, el más barato, que pueda resolver el problema, pero que no signifiquen negocios de unos cuantos”, añadió.

El planteamiento dijo es evaluar otras alternativas económicas y sustentables, ya que las dudas surgen a si es este esquema que vale 41 mil millones de pesos la solución, pero de querer utilizarse como negocio, sentenció que no se avalará.

“La pregunta es si con un esquema que vale 41 mil millones de pesos, en un esquema que a los últimos años donde ya se va el gobernador quiera que se utilice como un esquema para hacer negocios, eso no, eso nosotros no lo podemos aceptar y no lo podemos acompañar”.

Remarcó que, la administración federal ha dado recursos “como nunca”, principalmente en salud y aunque hay limitaciones es por la negativa del estado a sumarse al sistema IMSS-BIENESTAR, aunque no emitió comentarios sobre la falta de inversión en particular sobre este proyecto hídrico. Asimismo, reconoció que el encuentro previsto con legisladores locales, no están enfocados en “la agenda legislativa, sino en temas organizativos”.

En otros temas, de índole político, subrayó que no se descarta que se dé una candidatura común junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo rumbo a 2027, lo cual estará a revisión por las dirigencias nacionales.

No obstante, recordó que la selección de las candidaturas a la gubernatura, presidencias municipales y posiciones legislativas será mediante encuestas y no por definición de las “cúpulas”, sino por la sociedad queretana.

Esto al destacar que se advierten condiciones para volver a ganar en Querétaro, ya que esto ya se vio con la elección presidencial, puesto que se obtuvo más del 51% de los votos de la elección.

“Tenemos todas las condiciones, tenemos reglas claras, tiempos claros, claridad en cuáles son los procesos para seleccionar nuestros mejores cuadros, y también vamos a contar con una organización fortalecida desde abajo. En ese sentido, creemos que tenemos todas las condiciones para seguir creciendo”.

Pero en este mismo contexto, reconoció que el reto es la unidad, y aunque hay legitimidad en las aspiraciones personales recordó que está por encima el proyecto del país, por lo que conminó a cerrar filas para proteger al partido.

“En ese sentido, todos saben que para poder llegar a ser nuestro representante, llegado el momento, pues tendría que ganar la encuesta”.

Asimismo, refirió que en estos ejercicios de encuestas también estarán considerados los perfiles de los partidos aliados.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la presunta militancia de familiares de una de las personas fallecidas en el ataque del bar “Cantaritos” presuntamente ligados al crimen organizado, destacó que, en el pasado Consejo Nacional, para crear una comisión de evaluación de incorporaciones para evaluar a quienes se integran, no desde una postura sectaria sino abierta, pero que tengan compromiso con la 4T.