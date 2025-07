Responde Kuri a Luisa María Alcalde: “Que no vengan a Querétaro a desinformar”

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, rechazó los señalamientos de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sobre supuesta falta de transparencia en la declaración de sus bienes.

Y es que, tras una visita a la capital queretana, la dirigente morenista acusó al mandatario estatal de poseer dos lujosas propiedades en Texas, que supuestamente no incluyó dentro de su declaración patrimonial.

Tras esto, el gobernador publicó un video en sus redes sociales, en el que señaló a Luisa María Alcalde de buscar “ensuciar con falsedades su trabajo, al carecer de argumentos reales para demeritarlo”.

Sostuvo que, desde el inicio de su carrera política, ha cumplido con transparentar la totalidad de sus bienes, los cuales aseguró que consiguió “a base de trabajo de muchísimos años”. Además, explicó que sus declaraciones de 2015 y 2024 se encuentran accesibles de manera pública.

“Yo puedo demostrar que un empresario puede ser un muy buen servidor público. Y lo hemos demostrado con resultados. Que no vengan aquí a Querétaro a desinformar, a decir lo que no queremos en Querétaro. Querétaro lo vamos a defender siempre”, dijo.

Kuri González calificó también a Querétaro como un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, al haber sido reconocida por la Auditoría Superior de la Federación como la entidad número uno en transparencia de recursos públicos durante 2024, y por la organización World Justice Project como la de mayor certidumbre jurídica.

De igual forma, subrayó que “mientras otras entidades pierden 15 mil empleos”, Querétaro ha generado uno de cada 10 empleos en México durante este año, además de posicionarse como un estado líder en inversión extranjera.

El gobernador sostuvo que en la entidad se busca “transformar la vida de los ciudadanos, no la de los políticos”, por cual advirtió que, si bien su gobierno está abierto a la cooperación, no permitirá que “se metan con nuestro Querétaro diciendo cosas que no son ciertas”.

“Nos gusta ser equipo, pero que no se metan con nuestro Querétaro diciendo cosas que no son ciertas. Porque en Querétaro no nos gustan los enfrentamientos y las confrontaciones estériles. Pero también sabemos que a Querétaro se le defiende y se le defiende con la verdad”, finalizó.

Apenas dos semanas atrás, el también morenista y presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra Kuri González, a quien lanzó duras críticas sobre su gobierno y el proyecto del sistema Batán que impulsa.