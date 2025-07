Colectivos de Búsqueda celebran renuncia de titular de CNB, nueva designación deberá considerar a familias buscadoras

Que la nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda sea un perfil adecuado, comprometida con los derechos humanos, y que trabaje incansablemente para devolver la paz a las familias que aún buscan a sus seres queridos, es el llamado que realizó Yadira González representante del Colectivo Desaparecidos Querétaro.

Esto luego de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien concluirá en el encargo este 31 de agosto.

Esta decisión, mencionó que es “completamente merecida y justificada”, ante la inconformidad que generó su designación, por lo que se advierte como un paso acertado para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

“Coincidimos en que la renuncia completamente merecida y justificada de Tere Lupe Sagún, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda es un acierto para la búsqueda de nuestros familiares”.

Recordó que su llegada a esta titularidad fue por “dedazo”, sin cumplir los lineamientos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que establece que la selección de titulares de comisiones de búsqueda y fiscalías debe realizarse mediante un proceso abierto, amplio, con participación directa de las familias buscadoras, postulaciones transparentes y votación que considere la opinión de las víctimas indirectas.

“La designación de Teresa Guadalupe fue completamente a modo sin llevar la opinión de las familias, donde se hizo un teatro, un circo, donde se cuestionaron si o se escucharon si a candidatos, pero solamente Teresa Guadalupe tuvo un voto a favor a diferencia de los demás candidatos”, sostuvo.

En este sentido, junto con otros colectivos, llamaron a gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, que el nuevo proceso de asignación de esta titularidad sea apegada a la ley, y escuchándolos en todo momento.

Enfatizó que ningún servidor público debe permanecer en un cargo de carácter humanitario si no cuenta con el perfil idóneo ni respeta los derechos humanos, por lo que, de no haber resultados, deben renunciar.

“Si no es un perfil idóneo, si no están haciendo un buen trabajo, entonces tienen que por dignidad renunciar y si no tendremos que seguir exigiendo su renuncia”, sentenció al recordar que, en el caso de Reyes Sahagún, ya se le había solicitado e incluso ya se alistaba un proceso legal en contra del gobierno federal para anular esta asignación.

De acuerdo con Segob, sería la próxima semana cuando se publiquen las bases para una consulta pública que lleve a la elección de la nueva persona titular.