Si no le gusta la APP a Morena, que la dirigencia nacional ayude para proyectos hídricos: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro reconoció que la figura de la asociación público-privada para la realización del proyecto Batán no es la ideal, sin embargo, el dirigente estatal, Martín Arango, señaló que es lo que se tiene que hacer ante la falta de resultados del gobierno federal.

Esto al responder a las críticas de la dirigencia nacional de Morena sobre esta figura de financiamiento, y a quien retó a que ayude, ya que tampoco lo han hecho sus legisladores federales.

“Tendrá que ser bajo mecanismos como este, que, si no les gusta, pues entonces que la presidenta de Morena nos ayude, porque sus diputados federales en Querétaro no nos han ayudado a traer recursos de la federación al Estado para poder llevar a cabo estos proyectos. Sí, pues sí, tiene razón. No es lo ideal, no es lo que quisiéramos, pero es lo que debemos hacer ante la falta de resultados del gobierno federal”.