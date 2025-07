Verano peligroso

Muy duras críticas ha enfrentado MORENA y muchas de sus iconicas figuras en estas vacaciones de verano, han sido evidenciados dándose vida de rico; Monreal en Madrid, Delgado en Portugal, “Andy” en Tokio, Yunes en Capri, más los que se acumulen, ¿que tiene de malo viajar? Nada, viajar es uno de los placeres más grandes de la vida, lo malo es que de la mano de AMLO, la 4T se casó con una política auto restrictiva de austeridad republicana, traer los zapatos sin bolear, 200 pesos en la cartera y vacacionar en los cenotes de Campeche, vaya freno de mano para hombres y mujeres que gustan, aman, la vida de ricos, desde Yeidkol y sus bolsas de LV y Carolina Herrera hasta los relojazos de Adán Augusto y Ebrard.

Congruencia es una palabra que debería estar más presente en la vida de los mexicanos, por supuesto incluyendo a nuestra clase política, que a veces tiene muy poca clase, ¿viajan con dinero propio? ¿O aprovechan cualquier oportunidad para hacer turismo legislativo como Fernández Noroña, que siendo ateo hasta se fue a ver al Papa? Gratis hasta las cachetadas. Si no se hubieran llenado la boca de falsas afirmaciones, mentiras, vaya, tal vez hoy no se les juzgaría como se les está haciendo, llevan 7 años diciéndonos que ellos y ellas son diferentes para que solo comprobemos que son iguales o incluso peores, de tal tamaño es la crisis política que la presidenta de MORENA, Luisa María Alcalde, vino a Querétaro a declarar que el gobernador no registró alguna propiedad en Estados Unidos, hechos completamente desmentidos por el propio Kuri ese mismo día, ven o peor aún a inventan la paja en el ojo ajeno y no ven la viga o las 23 casas de Bartlett, en el ojo propio.

Si no hubieran satanizado a la gente por trabajar e incluso aspirar a ser mejores, hoy no tendrían que esconderse o salir en videos disculpándose para vacacionar como los millonarios que realmente son.

Éxito y bendiciones