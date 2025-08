Debaten sobre Sistema Batán en audiencia pública

Integrantes de organizaciones civiles y autoridades del estado de Querétaro llevaron a cabo la primera audiencia pública sobre el proyecto del Sistema Batán, donde los participantes plantearon sus inquietudes y cuestionamientos en materia sanitaria, financiera, ambiental y política sobre la iniciativa hídrica del gobernador Mauricio Kuri.

Desde el auditorio del Centro Estatal de las Artes, los participantes realizaron un debate en el que ponderaron lo que ofrece el Sistema Batán y las dudas de la ciudadanía sobre si se trata de la opción más viable para dotar de agua potable y segura al estado.

Daniela Urbiola, de Justicia Digna, cuestionó las garantías de seguridad sanitaria, apertura democrática y justicia financiera del proyecto. También, sostuvo que el sistema genera temor por sus posibles riesgos a la salud, dudas por la prisa de aprobación en el Congreso Local y enojo por convertir el agua en un negocio, por lo cual puntualizó que los colectivos convocantes de la audiencia reprueban la iniciativa del Batán en los términos que fue planteada.

Cuestionó que la propuesta no parte de un diagnóstico integral sustentado y convincente, no ha generado consensos sociales y políticos, no fue construida de manera horizontal, y presenta vacíos y preguntas fundamentales sin respuesta. Además, consideró que el estado debería priorizar la atención a fugas, la reducción del consumo industrial, la tecnificación del campo y la captación de agua de lluvia como medidas para garantizar agua potable.

“Lo que hoy se cuestiona no es si es posible regenerar agua residual, lo que hoy se pone en duda es la viabilidad, la legitimidad y la pertinencia de esta iniciativa, considerando que esta iniciativa no contempla problemas estructurales graves ni se apega a la realidad material. El reto es técnico, pero principalmente es político”, dijo.

Francisco Landa, de Awita, Vida y Territorio, cuestionó las previsiones de recarga pluvial y tiempo de reposo en la presa; señaló que, a nivel federal, no existe una norma oficial para tratar agua para consumo humano, y acusó que el proyecto fue diseñado para que el “privado” gane, cuando el estado podría asumir el costo sin poner en riesgo su sustentabilidad financiera.

“El proyecto, por otra parte, no garantiza el estricto control del afluente de aguas grises y negras que podrían contener cualquier tipo de sustancia vertida por los usuarios residenciales, comerciales e industriales”, mencionó.

Los representantes ciudadanos coincidieron en la solicitud de una prueba piloto, el planteamiento de un esquema financiero alternativo para que el estado asuma la inversión del proyecto, y la presentación de un modelo de intercambio de agua que priorice el agua tratada para uso industrial y el agua potable para consumo humano.

Por parte de las autoridades, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, aseguró que en los primeros 7 meses del año se logró una efectividad del 92% de reparación de fugas en menos de 24 horas, lo que se tradujo en 2 mil millones de litros ahorrados en un año.

Arturo Cevallos, director del proyecto Sistema Batán, reconoció que la parte técnica no está terminada, y que la iniciativa presentada estaba enfocada en la validación jurídica y financiera. No obstante, aclaró que el proyecto sí contempla pruebas piloto y llamó a la ciudadanía a trabajar juntos en una solución en materia hídrica.

“Tenemos el tiempo para hacerlo. Esto significa que el proyecto, no porque el proyecto se vote mañana en un Congreso se va a empezar mañana. ¿Juntos podemos hacer las cosas mejor? Sin duda, las normas a las que haya lugar de manera local habrá que trabajar en ellas, y las que a nivel federal haya que trabajar, participemos y seamos parte de la solución”, expuso.

A su vez, el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Javier Torres, propuso que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, junto con la academia, realice un diagnóstico de la situación hídrica completo y confiable para sustentar el proyecto. Asimismo, Lucero Durán Arias, secretaria técnica de la Secretaría de Finanzas, planteó que la Asociación Público Privada es la opción más viable para el pago del proyecto.

Al término de la audiencia, los representantes ciudadanos adelantaron que presentaran sus propuestas sobre el Sistema Batán a la CEA de manera formal. En respuesta, las autoridades aseveraron que los planteamientos serán tomados en cuenta para la construcción del proyecto.