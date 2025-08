Se deslinda CEA de mensajes de texto sobre El Batán

El titular de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, rechazó que su dependencia esté detrás de la campaña con mensajes de texto, reportados por diversos usuarios, sobre el sistema “Batán, Agua para Todos”. No obstante, consideró que “no hay nada de malo” en difundir información sobre el proyecto estatal.

Luego de que usuarios en redes sociales se quejaran por el uso de sus números celulares para el envío de mensajes con información del proyecto hídrico, el funcionario aseguró que la estrategia no es manejada por la comisión.

Sin embargo, ironizó con el tema al señalar que ahora existen quejas en dos sentidos: de quienes acusan falta de información sobre el sistema y de quienes rechazan la información mediante los mensajes.

“No, pero es nuestra obligación. No tengo conocimiento, pero es nuestra obligación de alguna forma siempre dar a conocer todas las políticas públicas que esté impulsando el gobierno. Yo no veo absolutamente nada de malo, es nuestra información difundir. Hay muchas quejas de que no se ha socializado, de que no se ha comentado, y ahora hay quejas de que sí se está comentando, realmente me suena ilógico. No (es campaña de la CEA)”, dijo.

El vocal ejecutivo consideró además que, tras celebrarse la primera audiencia pública con organizaciones civiles, el proyecto de El Batán debe manejarse como un tema técnico y no político.

Esto, al advertir que, de no realizarse un proyecto hídrico a corto plazo, la entidad estaría en riesgo de sufrir una crisis hídrica, y por consecuencia, verse obligada a implementar tandeos u otras estrategias para dotar de agua a la población.

“Yo creo que el gobernador está en lo correcto, ya no hay que politizar más este tema, se tiene que tratar de forma técnica, de forma social y de forma financiera, y no tanto de forma política. Yo creo que es un acierto del gobernador el que haya tomado esa decisión. No es que la minimice, al contrario, yo creo que ya está muy politizado el tema, el gobernador quiere que realmente esto se discuta en un área técnica que sea lo mejor para Querétaro”, finalizó.