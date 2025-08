Van 13 bajas en la Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro

La Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro ha reportado 13 bajas en lo que va de la administración, entre ellos 7 despidos por faltas administrativas y maltrato animal, señaló la titular de la dependencia, Lennyz Meléndez Chacón.

Aclaró que respecto a las fallas en procesos de bioseguridad, se trata de mal manejo de cuerpos de animales, que pueden representar un riesgo para la salud pública.

Indicó que los trabajadores fueron liquidados conforme marca la ley y detalló que hay dos casos en los que, gracias a denuncias, reportes de compañeros y evidencia videográfica, se detectó maltrato animal, por lo que ya fueron turnados ante el Órgano Interno de Control, los presuntos responsables serían un elemento de personal operativo y un médico veterinario.

Cuando este caso fue expuesto por el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera, hace algunas semanas, se publicaron en medios de comunicación testimonios de los extrabajadores de la dependencia que denunciaron presuntos malos tratos por parte de la titular de la secretaría y otros directores, Meléndez Chacón señaló que si trabajadores externaron un aumento en la carga laboral y faltas de respeto, pero nunca se presentaron pruebas sobre esta última acusación.

“En algún momento me lo externaron que no les gustaba el trato, y les dije que por favor en algún momento que ellos tuvieran una prueba, en ese momento se tomaban las medidas pertinentes, porque tampoco se va a tolerar el maltrato o una falta de respeto hacia una persona, al día de hoy, no he tenido ninguna prueba de ello, si bien sí estoy consciente que se les exige más con todo lo que les comento, estamos dando resultados, pero en ningún momento he tenido una prueba de estas faltas de respeto a las que ellos aluden”.