Vuelve horario de cierre hasta las 3 AM en centros nocturnos de Querétaro

El gobierno estatal de Querétaro restableció el horario límite de cierre hasta las 3 de la mañana para alrededor de 400 bares, antros, restaurantes y cantinas de la Zona Metropolitana. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño.

Desde noviembre del año pasado, cuando ocurrió el ataque al bar Los Cantaritos —donde murieron 10 personas—, el gobierno estatal había impuesto un horario máximo de cierre hasta las 2 de la mañana a los establecimientos con venta de alcohol, como una medida de prevención.

Sin embargo, el funcionario señaló que, tras varias gestiones y reuniones con los representantes de centros nocturnos, se llegó a un acuerdo para volver al horario habitual a partir del viernes pasado, bajo diversas condiciones.

Gudiño Torres detalló que los establecimientos incluidos en el acuerdo fueron quienes firmaron el decálogo contra accidentes ocasionados por consumo de alcohol, el cual fue presentado el pasado 23 de julio entre autoridades estatales, municipales y empresarios del sector.

Apuntó que, como parte del acuerdo, los propietarios de centros nocturnos se comprometieron a participar en una serie de capacitaciones con su personal sobre medidas de seguridad. Además, enfatizó que su dependencia mantendrá operativos de inspección para garantizar que los lugares cumplan en materia de protección civil, horarios y permisos de venta de alcohol.

“Si incumplen, ya se les dijo, es cierre. Aquí no hay diferencias, me parece que el compromiso es de ambos. Ellos exigían o pedían el horario, por supuesto que lo hicimos, nos ayudaron en poder aplicar una serie de medidas preventivas, pero también me parece que hay una responsabilidad de ellos de no excederse. El que se exceda, tendrá que ser sancionado”, expuso.