“Calles dignas son calidad de vida para las familias”: Chepe Guerrero

El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, entregó la obra de urbanización de la calle Miguel Hidalgo en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, la cual beneficia a más de 800 habitantes de la zona.

Presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero. /Cortesía.

Chepe Guerrero señaló que dicha obra se pudo llevar a cabo gracias a que la calle fue regularizada en poco tiempo y que la Administración Municipal cuenta con finanzas sanas, por lo que se comprometió a atender las demás necesidades de la zona.

“Le pedí a la secretaria de Obras Públicas una calle que les dure, que esté bonita y que esté digna, porque claro que se merecen calles bonitas y dignas como hay en cualquier otra parte del municipio”, comentó.

La titular de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corregidora, Viridiana Nava, detalló que la urbanización de la calle Miguel Hidalgo se llevó a cabo a base de empedrado ahogado en mortero, además de los trabajos previos de excavación, sub base de tepetate, la construcción de guarniciones y banquetas, y la colocación de pintura de tráfico reflejante.

Viridiana Nava. /Cortesía.

Para finalizar, en representación de los vecinos, Consuelo García agradeció al alcalde, Chepe Guerrero, por escuchar las peticiones de la ciudadanía, ya que dicha obra la habían solicitado desde hace varios años.