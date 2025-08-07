Colectivos de movilidad apoyan vía recreativa en Bernardo Quintana

Luego de que el alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, anunciara su propuesta para crear una vía recreativa dominical en los carriles centrales de Bernardo Quintana, 35 colectivos de movilidad y proyectos que promueven la movilidad respaldaron la iniciativa, señalaron que se trata de una demanda ciudadana de años atrás.

“Así como Querétaro ha evolucionado, esta política pública también lo hace. Hoy toca pilotearla en una nueva ubicación, adaptándose a las necesidades actuales de la ciudad y buscando beneficiar a más familias queretanas. Este pilotaje servirá para evaluar su posible reubicación, ya sea de manera temporal para actividades especiales como festividades, o en el futuro, como un cambio de ubicación permanente que permita consolidar el programa en una zona con mayor alcance.”

Victor Cristobal del Comité Ciudadano de la Vía Recreativa, actividad que se realiza semana tras semana en el Cerro de las Campanas de 8 de la mañana a 12 del día, señaló que esta propuesta es parte del fruto de mesas de trabajo entre las Secretarías de Movilidad, Deporte y Gobierno del municipio de Querétaro y la sociedad civil organizada.

“Hemos participado en mesas de trabajo con distintas instancias de gobierno…Con el objetivo de construir un proyecto integral, técnicamente viable y socialmente beneficioso, desarrollado entre gobierno y sociedad civil. Este trabajo ha considerado desde el inicio la operación de rutas alternas de circulación vehicular, asegurando el flujo continuo del tránsito durante el horario de implementación dominical, el cual históricamente presenta un bajo volumen vehicular.”

Por su parte, el Secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, indicó que ya fue recibida la propuesta del alcalde y se analizará para valorar su viabilidad, pero adelantó que toda actividad que busque fomentar las formas de convivencia recreativas es importante.

“Ya nos comentó, el plan piloto que se pretende como una actividad para la familia, lo vamos a estar revisando a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político, hay que ver cuáles son las condiciones, me parece que toda actividad que busque beneficiar a la familia es importante, también a la recreación, pero hay que analizarlo y estamos en esa parte”.

Instancias como la Comisión Estatal de Infraestructura, Protección Civil, Policía Estatal, la Agencia de Movilidad y la Secretaría de Movilidad, tendrán que dar su punto de vista de la iniciativa para que sea viable su realización en un futuro. También recordó que una actividad muy similar ya se realizaba en Avenida Constituyentes anteriormente y fue cancelada por falta de aforo, por lo que será importante el compromiso de la administración municipal para fomentar la participación ciudadana.