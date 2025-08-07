Insiste Kuri con recurso federal para El Batán

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, solicitó nuevamente recursos al gobierno federal para concretar el proyecto hídrico del Sistema Batán. Así lo informó el mandatario estatal, tras reunirse este martes con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Kuri González afirmó que durante el encuentro, la mandataria federal se comprometió a canalizar la petición al titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. Asimismo, adelantó que en esta semana sostendrá una reunión virtual con el funcionario para reiterarle la solicitud personalmente.

“Platicamos el tema del agua, ella me va a hacer favor de hablar con Efraín y yo hablaré con él, tengo un zoom hoy o mañana con él y haré lo posible para verlo el próximo martes. No quisiera adelantarme, por supuesto que los pedí (los recursos), pero estamos viendo”, dijo.

Cabe mencionar que actualmente, el gobierno estatal contempla una asociación público privada para financiar el proyecto, el cual tendría un costo aproximado de 41 mil millones de pesos, a pagarse durante 30 años. Sin embargo, la llegada de recursos federales implicaría que el estado asuma el costo total de la obra.

Revisan avances del tren México-Qro

El gobernador explicó que en el diálogo también se abordó el proyecto del tren México-Querétaro, por lo cual se sumaron sus homólogos de Hidalgo y Estado de México, junto con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Aunque señaló que la ubicación de la estación en la capital queretana sigue sin ser definida, aseveró que las autoridades verían con buenos buenos ojos la opción de construir una parada rápida en la Antigua Estación del Ferrocarril, en el Centro Histórico, y la principal en la Zona Militar.

Reiteró que su gobierno tendrá el compromiso de facilitar la liberación de derecho de vía en tramos faltantes dentro de la entidad. Además, recordó que la estación de San Juan del Río, junto con la estación secundaria del Aeropuerto Internacional de Querétaro ya tienen ubicación definida. La primera se instalaría cerca de la planta de Kimberly-Clarck, mientras que la otra estaría “cerca de un parque industrial”.