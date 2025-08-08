Busca diputado “gobiernos de coalición” en Querétaro

El diputado local por Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, presentó ante la LXI Legislatura una iniciativa de reforma constitucional con la que busca que en Querétaro se incorporen los gobiernos de coalición como una alternativa para fortalecer la democracia, ampliar la representación política y fomentar la inclusión en las decisiones públicas.

“Básicamente, lo que hace es establecer en nuestra Constitución la figura de los gobiernos de coalición, tanto la facultad que tendría el Ejecutivo de hacer esta propuesta en cualquier momento de la administración, que normalmente se hace al principio y también la facultad que tendría la Legislatura de aprobar el convenio precisamente de gobiernos de coalición, es una figura que busca robustecer la posibilidad de llegar a acuerdos y evitar parálisis de orden legislativa”.

En ella se plantea que la aprobación del convenio y del programa de un gobierno de coalición se realizará mediante mayoría simple, y se firmará entre el Gobernador y los partidos con representación en el Congreso del Estado, además, de establecer reglas claras para la eventual disolución del acuerdo.

Recordemos que desde la reforma electoral de 2014 en México ya se contempla este tipo de formas de gobierno, aunque no fue hasta 2018 cuando comenzó a poderse utilizar este recurso y hasta el momento no ha sido armonizado con las leyes locales, aunque es opcional para los mandatarios.

Añadió que el convenio tendría dos componentes: una agenda de gobierno y la asignación de carteras en el gabinete del poder ejecutivo, por lo que es beneficioso para fortalecer al gobierno, más allá de la fuerza política de la que emane.

“El convenio tiene dos componentes, una agenda de gobierno es el primero y el segundo que normalmente viene acompañado es la asignación de carteras en el gabinete del poder ejecutivo, esto complementa como parte de las facultades de un ejecutivo fuerte independientemente de cómo se llame e independientemente de que partido gobierno en Querétaro”.

La propuesta contempla ajustes y adiciones a los artículos 17 y 22 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, con el fin de otorgar un marco legal que permita al gobernador del estado conformar un gobierno de coalición con los partidos políticos que tengan presencia en el Congreso local. Agregó que es fundamental la viabilidad que tengan los gobiernos con el trabajo de la Legislatura, por lo que este mecanismo será de utilidad para evitar conflictos de este tipo.