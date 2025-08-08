Confía diputado en “romper” la parálisis legislativa del Congreso Local

Ante las críticas que se han presentado sobre una parálisis legislativa en el Congreso Local de Querétaro, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que este mes de agosto será crucial para que se “rompa” la imagen que se ha creado ante la fDipalta de avance de las iniciativas.

“Tenemos este mes para poder romper, digamos, esa imagen que sí existe, que además, se ha ido tratando de romper a través de ir sacando la mayor cantidad de temas, y bueno, pues un reto para la actual mesa directiva y para todos los que somos coordinadores, ahí vamos, me parece que se ha mejorado mucho”.

Comenzarán con la aprobación, la próxima semana, de la conocida como “Ley Valeria” para tipificar en el código penal local el delito de acecho, siendo la primera en el regreso a actividades de la LXI Legislatura del Estado. El diputado Vega Guerrero achacó los retrasos a que los diputados están en proceso de “aprendizaje” para negociar entre las diferentes fuerzas políticas.

“Estábamos acostumbrados a tener legislaturas con mayoría panista, donde salían muchos asuntos, porque había matemáticamente una mayoría de un partido que decía todo lo que sí salía y lo que no. Estamos aprendiendo, aunque ya llevamos casi un año, pero hablo en términos muy profesionales a negociar internamente en el Congreso lo que debe salir y lo que no puede salir”.

Indicó que van avanzando en este trabajo y poco a poco han ido saliendo más iniciativas, por lo que ahora se sigue un “buen camino” de trabajo en el que se construye la democracia saliendo a la calle y escuchando a las diferentes voces de la sociedad, pero sí reconoció que hasta el momento se le ha quedado a deber a los queretanos.

“Lo que hoy nos tiene que quedar claro es que tenemos mucho que hacer para poder mejorar nuestra matemática, nuestra numeralia y a punta de notas periodísticas o de matemática que aquí mismo se genera, nos ha tenido que quedar claro a todos que al momento todavía le salimos quedando a deber a los queretanos”.

También comentó que un ejercicio que debe hacerse es rechazar las iniciativas que no se van a aprobar por falta de consenso y diálogo con las autoridades correspondientes, ya que muchas iniciativas que buscan crear dependencias no contemplan aspectos presupuestales con la Secretaría de Finanzas.