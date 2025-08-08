Inmobiliarios, a favor de controles contra gentrificación

La Asociación Queretana de Inmobiliarias (AQI) se posicionó a favor de que las autoridades establezcan controles para evitar los efectos de la gentrificación en colonias populares de la Zona Metropolitana. Esto, luego de que vecinos de San Francisquito convocaran a una marcha contra la gentrificación para este viernes.

La presidenta de la organización, Guadalupe Zarazúa, sostuvo que el desarrollo y la urbanización de las colonias se trata de un proceso inevitable. Sin embargo, consideró importante implementar mejoras sin que estas impliquen el desplazamiento de las personas originarias de una zona por su encarecimiento.

“Creo que es parte del desarrollo. Obviamente sí hay que cuidar que la zona que se va a urbanizar o que se le va a invertir dinero, si hay una comunidad que tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, se cuide eso. Finalmente, el desarrollo no se puede parar, no nos podemos quedar atrás, pero sí es importante tener el control de precios, cuidar la entidad de las zonas, de lo que han aportado a la localidad, al municipio, al estado para poder generar nuevos proyectos que beneficien tanto a la comunidad como a los que van llegando”, dijo.

Zarazúa Aguirre reconoció que las rentas en zonas como Centro Histórico o Jardines de la Hacienda han subido hasta 8% en los últimos años; sin embargo, aseguró que se trata de un alza conforme a la inflación y a los beneficios de Querétaro, como seguridad, infraestructura, servicios y transparencia jurídica.

Señaló que dichas características atraen a familias e inversionistas de otras partes de la República, lo que incrementa la oferta. No obstante, insistió en la necesidad de aplicar controles a las rentas abusivas para no afectar a los residentes actuales ni a quienes migran a la entidad.