Llega el Circo de las Estrellas con un show de talla mundial

Este viernes 8 de agosto, el Circo de las Estrellas iniciará temporada en Querétaro como parte del 35 aniversario. Con un elenco internacional y actos innovadores, la compañía promete un espectáculo que cautivará a familias enteras. Los artistas Ernesto Campa, Kevin Vega y Galilea Campa adelantaron que la producción combina tradición circense con enfoque teatral moderno, diseñada para emocionar y sorprender.

La premier será el viernes a las 7:30 p.m., con funciones de lunes a viernes en el mismo horario; sábados a las 6:00 p.m. y 8:30 p.m., y domingos a las 4:00 p.m., 6:15 p.m. y 8:30 p.m. La temporada durará tres fines de semana. Boletos desde 200 pesos. “Es una oportunidad para que las familias vivan momentos mágicos”, dijo Campa, parte de los actos de patinaje acrobático y altura.

Tras San Luis Potosí, el circo llega con artistas de México, Argentina, Colombia y Venezuela. La gran atracción es David Larible, considerado el mejor payaso del mundo y ganador del Clown de Oro en Montecarlo. El espectáculo incluye trapecistas, patinaje en ruedas y el Globo de la Muerte, con cinco motociclistas girando en una esfera metálica.

“Ofrecemos un show que conecta emocionalmente con el público”, afirmó Campa.

La infraestructura, entre las tres mejores del país, y la iluminación crean una experiencia inmersiva.

Vega, malabarista de tercera generación, lleva nueve meses en la compañía y admite que la distancia familiar es difícil: “El compañerismo nos sostiene”. Galilea trapecista de sexta generación, resaltó la confianza con su compañero: “Sin comunicación, no funciona”.

El circo ha evolucionado tras la prohibición de animales en México. “No los necesitamos para entretener; nuestros números son seleccionados con cuidado”, dijo Ernesto Campa. Agregó que la medida abrió más espacios para artistas.

Con duración de 1 hora y 45 minutos, el espectáculo mantiene la atención sin pausas. “No hay momentos de bajón; todos disfrutan”, destacó.