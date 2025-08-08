Migrantes serán prioridad en el Senado: Agustín Dorantes

El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, destacó que los migrantes seguirán siendo un eje central en su agenda legislativa. Aprovechando el periodo en que muchos connacionales regresan a Estados Unidos tras convivir con sus familias en México, el legislador les deseó buen viaje y reconoció su esfuerzo.

“Desde el Senado, reafirmo mi compromiso de trabajar por ustedes y sus familias. Sus necesidades y preocupaciones seguirán estando entre las prioridades de mi agenda legislativa y muy pronto estaré presentando nuevas iniciativas y exhortos, porque estoy convencido de algo: ninguna familia debe quedarse atrás”, expresó.

Preparación para el nuevo periodo legislativo

El próximo 1 de septiembre inicia el primer periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores. De cara a esta fecha, Agustín Dorantes aseguró que se mantiene activo recorriendo las calles, escuchando a la ciudadanía y reuniéndose con representantes de diversos sectores económicos y sociales.

El legislador señaló que su objetivo es llevar al Senado propuestas construidas desde el territorio y con base en las verdaderas necesidades de las personas, en especial las de los migrantes que, dijo, “sacrifican mucho al estar lejos de su tierra para apoyar a sus familias”.