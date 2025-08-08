Querétaro

Migrantes serán prioridad en el Senado: Agustín Dorantes

El senador queretano reafirmó su compromiso con los connacionales que regresan a Estados Unidos tras visitar a sus familias

Agustín Dorantes
Agustín Dorantes expresó su respaldo a migrantes queretanos durante su retorno a Estados Unidos. /Cortesía
Por Redacción Publimetro

El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, destacó que los migrantes seguirán siendo un eje central en su agenda legislativa. Aprovechando el periodo en que muchos connacionales regresan a Estados Unidos tras convivir con sus familias en México, el legislador les deseó buen viaje y reconoció su esfuerzo.

“Desde el Senado, reafirmo mi compromiso de trabajar por ustedes y sus familias. Sus necesidades y preocupaciones seguirán estando entre las prioridades de mi agenda legislativa y muy pronto estaré presentando nuevas iniciativas y exhortos, porque estoy convencido de algo: ninguna familia debe quedarse atrás”, expresó.

Preparación para el nuevo periodo legislativo

El próximo 1 de septiembre inicia el primer periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores. De cara a esta fecha, Agustín Dorantes aseguró que se mantiene activo recorriendo las calles, escuchando a la ciudadanía y reuniéndose con representantes de diversos sectores económicos y sociales.

El legislador señaló que su objetivo es llevar al Senado propuestas construidas desde el territorio y con base en las verdaderas necesidades de las personas, en especial las de los migrantes que, dijo, “sacrifican mucho al estar lejos de su tierra para apoyar a sus familias”.

