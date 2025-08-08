Municipios firman convenio para implementar aplicación contra fraudes y extorsiones

Los municipios de Querétaro, Corregidora, Huimilpan y Amealco firmaron un convenio de colaboración para la implementación de CuelgaApp, una aplicación móvil cuyo objetivo es prevenir fraudes y extorsiones telefónicas.

El evento fue encabezado por el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, quien señaló que este esfuerzo intermunicipal busca utilizar herramientas tecnológicas para combatir este tipo de delitos, mediante la detección y bloqueo de números telefónicos reportados por los usuarios.

La firma contó con la participación de los presidentes municipales de Corregidora, Chepe Guerrero; de Amealco, Óscar Pérez Martínez; y de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, así como los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública de estos municipios. En representación de la Secretaría de Gobernación, asistió Martha Evelia Gutiérrez Grajeda, secretaria técnica estatal de las Mesas de Paz.

Expansión a otros municipios y estados

CuelgaApp ya se encuentra en funcionamiento en municipios como San Juan del Río, Tequisquiapan, Colón y Pedro Escobedo, y ha registrado más de 54 mil descargas. De acuerdo con información presentada durante el acto, la herramienta ha bloqueado más de cinco mil números telefónicos reportados por intentos de extorsión.

El secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, indicó que también se trabaja en su implementación en municipios del estado de Guanajuato, como Celaya, Apaseo el Grande, San Miguel de Allende, Comonfort y Apaseo el Alto, en coordinación con las Mesas de Paz regionales.