Obras por más de 30 millones de pesos mejoran la calidad de vida en El Marqués

El presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, continúa con la entrega de obras estratégicas en distintas comunidades del municipio. En esta ocasión, se inauguraron proyectos de urbanización y rehabilitación en Agua Azul, La Loma y El Mirador, con una inversión total superior a los 30 millones de pesos.
Estas intervenciones están enfocadas en mejorar la infraestructura básica y brindar espacios públicos dignos, impactando de forma positiva en la vida de casi seis mil marquesinos.
Agua Azul: pavimentación y servicios básicos
En la comunidad de Agua Azul, se destinaron 12.5 millones de pesos para intervenir calles como Río Támesis, Río Yaqui, Río San Juan y Río Nilo. Las obras incluyeron:
- 2 mil m² de empedrado ahogado en mortero
- 548 metros lineales de guarniciones
- 433 m² de banquetas
- 286 metros de tubería de agua potable
- 37 tomas domiciliarias
- Más de 1,500 metros de drenaje sanitario
El beneficio directo será para 2,409 habitantes, quienes ahora cuentan con vialidades seguras y acceso a servicios básicos.
La Loma: urbanización de calles
En La Loma, se urbanizaron varias calles con:
- 2,407 m² de empedrado
- 794 metros lineales de guarniciones
- 918 m² de banquetas
- 344 metros de drenaje sanitario
- 8 pozos de visita
La inversión fue de 8.1 millones de pesos, en beneficio de 100 personas.
El Mirador: rehabilitación de parques
En el fraccionamiento El Mirador, se rehabilitaron tres parques recreativos con una inversión de 9.5 millones de pesos. Las mejoras incluyeron:
- Parque Central: velaria, juegos infantiles, pasto sintético, gradas, bancas y botes de basura
- Parque Querenda Norte: cercado, guarniciones, piso y velaria
- Parque Querenda Sur: techumbre, gradas, bancas y cercado perimetral
Más de 3,400 habitantes podrán disfrutar de estos espacios diseñados para fomentar la convivencia y la activación física.
Cercanía con la ciudadanía
Durante los recorridos por las comunidades, Rodrigo Monsalvo escuchó las peticiones de los vecinos y reafirmó su compromiso con el desarrollo integral del municipio. Destacó que estas obras responden a una necesidad urgente de infraestructura digna y funcional en todo El Marqués.
“Estamos trabajando para mejorar cada rincón del municipio y para que ninguna comunidad se quede atrás”, concluyó el edil.