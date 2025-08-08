SITAMM se integra a CATEM y suma más de tres mil afiliados en Querétaro

El Sindicato de Trabajadores del Autotransporte, Movimiento Frente Queretano (SITAMM), se incorporó a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), sumando más de tres mil agremiados a esta central obrera con presencia nacional.

El evento se realizó con la participación del líder nacional de la CATEM, diputado federal Pedro Haces Barba, y del secretario de Organización del Comité Nacional, Erik Osornio Medina. También asistió como invitado especial el senador Agustín Dorantes Lámbarri.

Pedro Haces Barba destacó la adhesión del SITAMM a la CATEM y señaló que la central mantiene una estrategia de impulso al desarrollo empresarial con el objetivo de beneficiar a los trabajadores. Agregó que se fortalecerán las acciones de la organización en Querétaro.

En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco Antonio Del Prete; los diputados federales Mario Calzada y Luis Humberto Fernández; los diputados locales Juliana Hernández Quintanar, Adriana Meza, Ulises Gómez de la Rosa y Sinhué Piedragil; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Querétaro, Alfredo Sahagún; y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Querétaro, Álvaro Ugalde.