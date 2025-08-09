Aprueban iniciativa de homicidio vial en comisiones de ayuntamiento

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, informó que su iniciativa para crear el delito de homicidio vial en el estado fue aprobada en comisiones del ayuntamiento, por lo cual en próximos días se presentará en sesión de Cabildo.

El alcalde indicó que, de aprobarse por el pleno del ayuntamiento, será enviada al Congreso Local para su discusión. En ese sentido, recordó que la propuesta plantea reformar el Código Penal del estado para que las muertes viales ocasionadas por el alcohol o el uso de celular dejen de ser catalogadas como homicidios culposos y se apeguen a un nuevo tipo penal, que alcanzaría penas de hasta 10 años en prisión.

“¿Qué estamos proponiendo? Que no sea nada más un simple homicidio culposo, producto de la omisión o de la negligencia. Una persona que decide manejar un automóvil estando alcoholizada tiene que saber que se está convirtiendo en un arma potencial. Por lo tanto, si una persona pierde la vida debido a la imprudencia de alguien que manejó alcoholizado, eso no es producto de un accidente. A esa persona la mataron”, dijo.

Cabe mencionar que la propuesta surgió a raíz de dos muertes viales relacionadas con el consumo de alcohol, ocurridas el 17 y 18 de julio en Calzada de Los Arcos y el Anillo Vial Fray Junípero Serra, respectivamente.