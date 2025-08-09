Buscan sumar a SJR y Tequis a decálogo contra accidentes ocasionados por alcohol

El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño, adelantó que buscará integrar a los municipio de San Juan del Río y Tequisquiapan al decálogo de acciones para prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y sustancias nocivas.

El funcionario indicó que el documento, firmado también por autoridades federales y empresarios de centros nocturnos, incluyó en una primera etapa a los municipios de la Zona Metropolitana —Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan—, ya que concentran la mayor cantidad de antros, bares y restaurantes.

No obstante, indicó que ya se encuentra en pláticas con los alcaldes de San Juan del Río y Tequisquiapan para adherirlos al ejercicio, ya que ambos municipios cuentan también con una cantidad importante de centros de entretenimiento.

“Me parece que, al final de cuentas, lo único que buscamos como estado, como municipios, es incidir para que puedan bajar los accidentes viales por el tema del alcoholismo”, dijo.

Gudiño Torres mencionó también que más adelante, buscará sumar al decálogo a los viñedos de municipios como Cadereyta y Ezequiel Montes, para acordar una corresponsabilidad en el consumo responsable de sus clientes, sobre todo durante la temporada de vendimias.

Cabe recordar que el 23 de julio pasado se firmó el decálogo para prevenir los accidentes ocasionados por el alcohol. Entre las medidas principales, se acordaron aumentar los operativos de alcoholimetría y de velocidad, aumentar las inspecciones en establecimientos nocturnos para perseguir el clandestinaje, y endurecer sanciones cuando se venda alcohol a menores.

También, el decálogo incluyó un respaldo a la iniciativa de reforma del alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías, para crear el delito de homicidio vial y retirar de manera definitiva las licencia de manejo a conductores en estado inconveniente.