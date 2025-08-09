Clausuran antro en Querétaro capital por incumplir horario de cierre

Durante la madrugada de este viernes, autoridades del municipio de Querétaro clausuraron un antro conocido como “La Klassica” por incumplir con el horario límite de cierre de las 3 de la mañana, que se restableció apenas hace una semana.

Elementos de la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos de la Secretaría de Gobierno acudieron al lugar, ubicado sobre la Carretera a Chichimequillas en la delegación Epigmenio González, luego de que sus encargados no reportaran el cierre mediante la aplicación de Cierre Digital.

Al llegar, notaron que el establecimiento continuaba con actividad a las 3:17 de la mañana, por lo cual procedieron a su suspensión.

Tras esto, la Secretaría de Gobierno puntualizó que, con el regreso del horario nocturno, no habrá tolerancia para establecimientos que infrinjan la normatividad vigente.

En ese sentido, enfatizó que la Dirección de Inspección mantendrá vigilancia en antros, bares y cantinas, y advirtió que se aplicarán las sanciones correspondientes para quienes no respeten las disposiciones o no reporten sus cierres mediante la plataforma Cierre Digital.

“Este mecanismo tecnológico fortalece las acciones de vigilancia y permite actuar de forma precisa, con el objetivo de proteger a las y los visitantes, así como a quienes habitan en las zonas cercanas. Al evitar operaciones fuera de horario, se reducen riesgos de incidentes y se fomenta un entorno más seguro y ordenado en la ciudad”, señaló en un comunicado.