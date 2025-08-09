Gallos y América chocan sin margen de error

se enfrentarán en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Jornada 4 del Apertura 2025. /Cortesía

Desde el inicio del torneo, ambos equipos han tenido un arranque frustrante: fueron eliminados en la fase de grupos de la Leagues Cup sin obtener una victoria en los 90 minutos reglamentarios; América logró sumar puntos solo por la vía de penales, pero la falta de fichajes, partidos sin idea de juego y una afición que muestra su descontento a través de redes sociales.

En cuanto al balance más reciente, el América domina claramente pues en sus últimos diez enfrentamientos, los de Coapa suman seis triunfos, tres empates y sólo una victoria para Gallos, que fue en el Apertura 2020 con marcador de 4-1. La temporada pasada las Águilas ganaron por la mínima en La Corregidora 0-1.

En la tabla general de la actual campaña, el América ha sumado 5 unidades tras 3 partidos, ubicándose en el sexto puesto, mientras que Querétaro es último lugar con cero unidades.

Ambos equipos llegan al duelo con la necesidad de alzar su temporada. América buscará empezar a tener fortaleza ante su afición luego de su eliminación, mientras que Gallos necesita un partido muy completo para intentar sumar algún punto.