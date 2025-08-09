Querétaro

Inician actividades estudiantes del CBTIS 118

Estudiantes del plantel en Corregidora participaron en charlas sobre prevención, deporte y cultura en su primer día de actividades

CBTIS 118
CBTIS 118. Estudiantes participaron en actividades culturales y charlas de prevención en Corregidora. /Cortesía
Por Khalid Osorio

Estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 118 de Corregidora iniciaron el ciclo escolar con un encuentro en el que participaron en un diálogo sobre temas de seguridad, salud mental, combate a las adicciones y actividades para aprovechar el tiempo libre, como el deporte y la cultura.

Durante la reunión, se mencionaron avances en transporte público y se abordó la importancia de establecer metas personales al comenzar el bachillerato.

Posteriormente, se realizó un recorrido por el Centro Cultural de Corregidora en Tejeda, donde se imparten talleres y cursos dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos adultos mayores, niñas, niños y jóvenes. Los usuarios del lugar señalaron la necesidad de contar con más espacios y equipamiento para ampliar la oferta de actividades. El Senador Agustín Dorantes escuchó algunas de las inquietudes de los estudiantes en el inicio de las actividades.

