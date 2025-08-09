Realizan marcha contra la gentrificación en San Francisquito

Marcha contra la gentrificación en el barrio de San Francisquito, municipio de Querétaro.

Este viernes 8 de agosto, decenas de personas salieron a marchar por las calles del Centro Histórico en contra de la gentrificación en el barrio de San Francisquito, una comunidad indígena urbana en el corazón de Querétaro.

Sociedad organizada marchando contra la gentrificación. /Cortesía.

Al grito de “San Pancho no se vende” grupos de concheros y apaches danzaron en la calle 21 de marzo, con música tradicional y bailes, además fueron acompañados por diversos colectivos y grupos de ciudadanos que mostraban pancartas y lemas como “Organiza tu barrio o lo van a gentrificar”.

Marcha contra la gentrificación en Querétaro. /Cortesía.

Al inicio del recorrido, tomó la voz uno de los líderes de esta expresión pacífica ciudadana, integrante de la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, quien señaló que la gentrificación es una amenaza para este tipo de espacios, para desplazar a los originarios y generar capital.

“Hay una gran amenaza para nuestro territorio y forma de vida y se llama gentrificación, se disfraza de progreso, desarrollo, movilidad sustentable o embellecimiento del espacio, pero sabemos, sin lugar a dudas, que el único objetivo de esto es la acumulación capitalista”.

El contingente hizo un recorrido por los alrededores del barrio, destacando la danza conchera, como una representación de lo que es esta comunidad. Otras personas optaron por también unirse al contingente con otro tipo de consignas, como el rechazo al genocidio que se vive en Palestina.