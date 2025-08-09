Retirarán 20 toneladas de cables en desuso durante este año

El municipio de Querétaro busca retirar al menos 20 toneladas de cables en desuso que se encuentran en los postes de avenidas principales, indicó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles Luján.

De acuerdo con el funcionario, en lo que va del año se han retirado 9.8 toneladas de cables en 12 operativos realizados a lo largo de 10 vialidades como avenida Tecnológico, Zaragoza, Pie de la Cuesta, Avenida de la Luz, Universidad, Constituyentes, Corregidora, Avenida del Parque, Calzada de Belén y Plateros.

Apuntó que en los operativos participó personal de Servicios Públicos, Protección Civil Municipal y 14 compañías de telecomunicaciones.

No obstante, recordó que el 2 de agosto pasado, el alcalde Felipe Fernando Macías firmó un acuerdo con la Cámara de la Industria Eléctrica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) para sumar a más empresas de comunicaciones a las labores de retiro de cables, con la intención de alcanzar la meta de 20 toneladas antes de finalizar el 2025.

“El convenio nos permitirá continuar y fortalecer el retiro de cableado en desuso, así como desarrollar y emprender nuevas estrategias y acciones para seguir impulsando el ordenamiento y la seguridad vial en la capital queretana”, dijo.

Además del retiro de cables, Ángeles Luján destacó que en la última semana se llevaron a cabo labores de limpieza de señalética, logrando retirar mil 600 calcomanías de un total de 400 señales viales.

Los trabajos, dijo, se implementaron en calles del Centro Histórico como Ezequiel Montes, Melchor Ocampo, Vicente Guerrero, Corregidora, Benito Juárez, Ignacio Allende, 5 de Mayo, 16 de Septiembre y Francisco I. Madero.