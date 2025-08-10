Clausuran predio con reciclaje de residuos en colonia Santa Juanita

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU), en coordinación con las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, clausuró de manera total y temporal un predio en la colonia Santa Juanita, utilizado para la recepción de diversos tipos de residuos.

La acción se realizó tras denuncias ciudadanas sobre la presencia de malos olores y plagas. Durante la inspección, la PEPMADU solicitó las autorizaciones y el registro en el padrón de prestadores de servicios ambientales expedido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU).

Al no contar con la documentación requerida, se otorgó un plazo de cinco días para su presentación.