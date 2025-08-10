Inicia en la 5ª edición del Festival de la Piel en San Vicente Ferrer

El Festival de la Piel, en su quinta edición, se lleva a cabo en la comunidad de San Vicente Ferrer, municipio de El Marqués, del 8 al 10 de agosto. Para esta edición se espera la asistencia de aproximadamente cinco mil visitantes.

El evento reúne a 150 productores locales distribuidos en pabellones temáticos: piel, gastronómico, cultural, comercial e infantil. Además de la venta de artículos, el programa incluye actividades culturales y presentaciones musicales de artistas locales y nacionales.

Para la inauguración estuvieron presentes el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán; la secretaria de Turismo estatal, Ana Laura Vallarino Hernando; el director de Promoción Turística en el estado, Rodrigo Ibarra Lozano; la coordinadora del Festival, Paz Hernández Ordaz; el subdelegado de San Vicente Ferrer, Gregorio Jaime Molina, y el exfutbolista Manuel Negrete Arias.

El operativo de seguridad cuenta con 47 agentes auxiliares, 25 policías de proximidad, 16 cuatrimotos, 8 patrullas y 2 unidades tipo C16 con capacidad de videovigilancia, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). La Policía Estatal participa con 70 elementos.

La Dirección de Inspección Municipal y la Secretaría de Gobierno realizan labores de supervisión de licencias para la venta de alcohol y autorizaron 65 permisos para comercios semifijos de alimentos.

La Coordinación Municipal de Protección Civil destinó 20 elementos y 10 unidades para atención médica prehospitalaria y evaluación de riesgos.

En ediciones anteriores, el festival ha registrado alta afluencia y derrama económica, destacando la actividad artesanal y productiva de la comunidad en el sector de la talabartería.