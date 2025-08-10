Instala Municipio de Querétaro Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación 2025

Con el objetivo de garantizar entornos laborales justos, equitativos e inclusivos, el Municipio de Querétaro instaló el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación 2025, en cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.

El nuevo órgano tendrá la misión de promover, implementar y dar seguimiento a políticas institucionales que aseguren igualdad de oportunidades, acceso equitativo al empleo y la eliminación de prácticas discriminatorias, además de fomentar un ambiente laboral libre de violencias y exclusión.

Durante el acto protocolario se tomó protesta a las y los integrantes del comité, entre ellos el secretario de Gobierno, Federico Guillermo de los Cobos y Vega, como suplente del presidente municipal, Felifer Macías, quien funge como presidente del órgano; la secretaria de la Mujer, Vanesa Garfias Rojas, como secretaria técnica; y la síndica María del Carmen Presa Ortega, presidenta de la Comisión de la Mujer y representante del Comité.

La instalación contó también con la presencia de la presidenta del Patronato del DIF Municipal, Adriana Olvera de Macías; representantes de la Secretaría de Administración, el Órgano Interno de Control y la Secretaría de Desarrollo Social; así como de la regidora Maribel Luna Mendoza, la directora de Recursos Humanos, Claudia Berenice Campos Pérez, y la coordinadora del Consejo Temático de Mujeres, Laura Alba Hurtado.

Vanesa Garfias subrayó que este paso fortalece el compromiso institucional con la equidad:

“La instalación de este Comité representa un paso firme hacia una administración pública más incluyente, sensible y corresponsable. Desde el Municipio de Querétaro, asumimos el compromiso de garantizar condiciones laborales equitativas y libres de discriminación para todas y todos”, afirmó.

El comité, de carácter multidisciplinario, trabajará en el diseño e implementación de acciones que impulsen la igualdad y erradiquen cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral municipal.