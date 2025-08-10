Querétaro entrega uniformes deportivos a 700 atletas de academias municipales

Cerca de 700 integrantes de academias deportivas municipales recibieron uniformes para la práctica de 35 disciplinas, durante un acto realizado en la capital del estado.

La entrega incluyó academias de las siete delegaciones municipales, entre ellas programas de activación física para adultos mayores, jóvenes, mujeres y adultos, así como grupos de corredores, fútbol, básquetbol, voleibol, box y tenis.

En el evento se informó que, en la presente administración municipal, se han rehabilitado y creado 100 espacios deportivos, y que se contempla la construcción de canchas para flag football, tochito bandera, pádel y pickleball, además de la rehabilitación de la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez.

Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a integrarse a las academias deportivas, las cuales operan de manera gratuita en las siete delegaciones.