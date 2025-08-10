Realizan master class con atleta Macky González en San Juan del Río

El diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, organizó una master class con la atleta Macky González en el municipio de San Juan del Río. La actividad contó con la participación del regidor de MC en esta demarcación, Víctor Rocha.

Durante el evento, Ospital expuso que el objetivo fue promover hábitos saludables, disciplina y trabajo en equipo entre jóvenes y familias. Macky González, también diputada federal por MC, invitó a los asistentes a mantener una vida activa mediante la práctica del deporte.

En la actividad estuvieron presentes Paulina Aguado, regidora de MC en Querétaro; César Cadena, delegado nacional de MC en el estado; Carlos Mier, coordinador municipal de MC en San Juan del Río; Toño Macías, dirigente estatal de la Fundación Úrsulo Galván; Carlos Morales, regidor de MC en Tequisquiapan; y Alfonso Rodríguez, integrante de MC en el municipio de Querétaro.