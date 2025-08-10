Unidad deportiva en campus Aeropuerto de la UAQ empezará en octubre

El secretario de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Francisco Villegas Solís mencionó que en esta primera fase se construirán dos canchas de flag fútbol y una cancha de fútbol 7. La inversión estimada para el principio es de 25 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto completo se tiene previsto un monto de hasta 241.5 millones de pesos, del cual se tendrá una cancha de fútbol americano con gradas, pista de atletismo, alberca, gimnasio, cafetería, oficinas, estacionamiento, tres canchas de usos múltiples y tres de pádel.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Villegas Solís mencionó que aunque el terreno pertenece a la UAQ, la unidad deportiva no funcionará de la misma manera como la existente en Corregidora, la cual es solo para uso interno; esta nueva instalación será de carácter público y accesible para toda la población queretana.

La rectora de la UAQ, Silvia Amaya, mostró su respaldo al proyecto y destacó la importancia de esta alianza institucional. El Presidente municipal de Querétaro, Felipe Macías también comentó que esta obra forma parte de un compromiso con la infraestructura universitaria y el bienestar estudiantil.