Unidades deportivas gratuitas en Querétaro

El Municipio de Querétaro ofrece acceso gratuito a 28 unidades deportivas municipales y 10 cabinas del programa “Muévete”, que tienen diversas clases de activación física para todas las edades, con más de 3,500 participantes mensuales.

Dichas instalaciones fueron rehabilitadas con una inversión de 80 millones de pesos. Algunas unidades tuvieron remodelaciones integrales en Belén, Jurica y Maxei. Además, hay 35 academias deportivas municipales gratuitas, con disciplinas como box, tenis, básquetbol, fútbol para distintos grupos de edad, sumando más de 15,000 deportistas nuevos.

El programa “Muévete”, es promovido por la Secretaría del Deporte, ofreciendo clases gratuitas de activación física (cardio, fuerza, funcional, balance muscular y mindfulness) en 10 espacios en todo el municipio, los cuales están en CDC de Santa Rosa Jáuregui, Fraccionamiento Viñedos, Parque Ara, Parque El Pantano, Parque Holland, Unidad Deportiva (UD) El Sol, UD Paseos de San Miguel, UD Belén, UD Jurica y UD Maxei.

Además de las unidades deportivas y cabinas “Muévete”, también hay actividades gratuitas en otros parques y centros culturales como: Clínica 10 IMSS, Parque Lomas del Marqués, Parque Choles, Parque La Era, Centro Cultural Felipe Carrillo Puerto, Cancha Comerciantes, Cancha La Loma, Cancha San Pablo, Parque Calesa, Parque Villas de Santiago, Parque Plazas del Sol (2da Sección), Parque Ex Hacienda Santana, Parque La Joya, Cancha El Tintero, Cancha Insurgentes, Parque el Romerillal, Menchaca II, Parque Rancho San Pedro, Cancha Ejido Modelo, Fraccionamiento Campestre Italiana y Alameda Hidalgo. Para participar se debe registrar en el sitio oficial de la Secretaría del Deporte del Municipio de Querétaro.