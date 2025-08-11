Avanza “Ley Oli” para castigar maltrato animal en Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció que su iniciativa de ley de Bienestar Animal llevará el nombre de “Ley Oli”, en honor a una burra que murió junto a su cría en junio del año pasado, tras ser incendiada por un sujeto en el municipio de Cadereyta.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal informó que se reunió con integrantes de la asociación “Seres Libres”, quienes iniciaron la denuncia contra el agresor de Oli. Ahí, reconoció su labor en favor de la protección animal —principalmente con caballos y burros—, y destacó su participación en la elaboración de la iniciativa, presentada el 15 de julio pasado en el Congreso Local.

“Desde entonces, en Querétaro, trabajamos de la mano con esta asociación ‘Seres Libres’ para erradicar todo tipo de violencia animal aquí en nuestro Querétaro. Porque quienes hemos tenido el privilegio de vivir con un animal sabemos que son compañeros de vida, que nos enseñan a querer sin condiciones, que sienten, que sufren, que se alegran y que merecen ser protegidos con dignidad y con respeto”, dijo.

Kuri González resaltó que su iniciativa de ley busca reconocer a los animales de compañía como seres sintientes, para que cuenten con el derecho de vivir sin crueldad, sin maltrato, sin abandono y sin sufrimiento. Además, sostuvo que la propuesta incluye sanciones más severas para quienes atenten contra la vida de los animales.

“Junto a ustedes, seguiremos haciendo un llamado a la corresponsabilidad de los dueños de animales, a sus vecinos y a los ciudadanos, porque todos debemos cuidar, denunciar y enseñar a las nuevas generaciones que los seres vivos merecen ser respetados. Por la burrita Oli y por todos los animales que alguna vez han sufrido, seguiremos trabajando firmemente en esta causa”, sostuvo.

En septiembre del año pasado, la Fiscalía General del Estado vinculó a proceso al presunto responsable de haber rociado con gasolina y prender fuego a Oli por “invadir su terreno”, según reportó “Seres Libres”.

Cabe mencionar que la iniciativa de Mauricio Kuri incluye únicamente a los animales de compañía. A decir del propio gobernador, la tauromaquia, las peleas de gallos o la charrería no fueron contempladas por tratarse de actividades con repercusiones económicas y posturas encontradas entre distintos sectores de la población.