Entregan apoyos por más de tres mdp a productores agropecuarios

El gobierno municipal de El Marqués entregó recursos económicos a 35 productores locales para la adquisición de implementos, equipo, infraestructura y material biológico. La inversión total, que sumó aportaciones municipales y de los beneficiarios, ascendió a 3 millones 158 mil 436 pesos y alcanzó a 233 productores.

Entre los bienes adquiridos se encuentran remolques ganaderos tipo pipa, cama baja, tractores, rastrillos, sembradoras, paquetes de semillas mejoradas de maíz, agroquímicos y granos. La administración municipal cubrió más del 50 % del valor total de las herramientas en todos los subprogramas.

Los apoyos forman parte de programas como Sanidad Vegetal; Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Producción; Apoyo a Productores Agrícolas por bajos rendimientos; Equipamiento a Unidades de Producción Agropecuaria; y Apoyo a Organizaciones de Productores. También se destinó recurso para la rehabilitación de las Casas Ejidales de Coyotillos y Amazcala.