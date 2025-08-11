Muere segunda víctima de accidente en los Arcos

Martín Paz falleció en el IMSS tras sufrir lesiones graves en el accidente vial de los Arcos. /Cortesía

Martín Paz murió este domingo 10 de agosto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, después de permanecer 24 días hospitalizado por lesiones sufridas en un accidente vial ocurrido el 17 de julio en Calzada de los Arcos.

Ese día, una camioneta conducida por Paola “N” impactó contra el vehículo Hyundai en el que viajaban Martín y Mitzi García. De acuerdo con reportes, el vehículo que conducía Paola “N” circulaba a exceso de velocidad e ignoró la luz roja de dos semáforos antes del choque.

Mitzi García, de 27 años, murió en la ambulancia mientras recibía atención médica. Martín fue trasladado al hospital, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

Paola “N” fue detenida en el lugar y enfrenta un proceso judicial por homicidio culposo.