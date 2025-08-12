Avanza regularización de desarrollos inmobiliarios; 68% sigue con incumplimientos

Alrededor del 68% de los desarrollos inmobiliarios en el municipio de Querétaro continúa con pendientes en cuanto a permisos y cumplimiento con sus clientes. No obstante, la cifra disminuyó con respecto al último mes, desde la implementación del Semáforo de Desarrollos Inmobiliarios, según informó el secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero.

El semáforo, lanzado el 8 de julio pasado, arrancó con 454 fraccionamientos y condominios evaluados, de los cuales 86% resultaron en color amarillo o naranja por contar con al menos un incumplimiento. Sin embargo, el porcentaje de incumplimiento bajó a 68%, luego de que en el último mes fueran evaluados 51 desarrollos adicionales para llegar a un total de 505.

Al principio, únicamente 62 desarrollos se ubicaron en semáforo verde —sin incumplimientos—, pero en los últimos 30 días se sumaron 101 para llegar a 163 desarrollos regularizados. Además, la cifra de desarrollos incumplidos, que se ubicaron en amarillo o naranja, bajó de 392 a 342.

“Básicamente, una gran mayoría de los desarrollos inmobiliarios están trabajando, ya se acercaron, estamos ahí todavía con el plan de acercarnos a cada uno, que se acerquen con la intención. El objetivo mayor que es que estén en orden para que se les entregue a los ciudadanos y a las ciudadanas la propiedad que compraron”, dijo.

Romero Altamirano detalló que a la fecha, han sido revisados 435 condominios y 70 fraccionamientos. En el caso de los condominios, 31% resultaron en verde, 67.3% en amarillo y 1.7% en naranja; mientras que, de los fraccionamientos, 40% se ubicaron en verde, 52.8% en amarillo y 7.2% en naranja. Ningún desarrollo ha sido colocado hasta el momento en semáforo rojo.

Mencionó que las faltas más recurrentes en fraccionamientos fueron las relacionadas con incumplimientos en los tiempos y obligaciones con las dependencias municipales; mientras que en los condominios, se detectaron principalmente incumplimientos con licencias de ejecución de obras y presentación de dictámenes de terminación de trabajo.

El secretario destacó también que en el último mes, 17 inmobiliarias con pendientes se acercaron para ponerse al corriente. Además, señaló que su dependencia recibió 43 solicitudes ciudadanas de información sobre desarrollos y otorgó 14 asesorías legales, principalmente con temas sobre preventas.