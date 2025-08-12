CEI prevé que reconstrucción total de puente en Tolimán será de 3 meses

El puente vehicular que conecta comunidades de Tolimán, que tuvo daños severos por las lluvias en días pasados, será reconstruido por completo, informó la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo, quien ahondó que al haber daños estructurales no tenía la posibilidad de rehabilitación, por lo que será una construcción total.

Por ello, ya que se está en proceso de licitación y el fallo se dará este 12 de agosto, por lo que el inicio de trabajos se proyecta que sea en los próximos cinco días subsecuentes a este anuncio.

“Ese ya no tiene remedio, no lo podemos rehabilitar, no hay nada que podamos rescatar de ese puente, ya estamos en la licitación, no sé si se los había comentado, si no se los comento con mucho gusto, ya se licitó la obra, ya estamos listos para el arranque”, mencionó.

Agregó que, dicha obra se prevé que concluya en un plazo de tres meses y tendrá un costo aproximado de 30 millones de pesos, ya que esta nueva estructura deberá librar un claro de 35 metros mediante trabes prefabricadas.

“Va a ser con trabes prefabricadas, y es que llegamos y las montamos y sobre ellos se cuela una loza de rodamiento, para que seamos más eficientes. Lo tenemos contemplado a 3 meses, queremos hacerlo pronto para que la gente ya pueda restablecer su comunicación”.

No obstante, detalló que se tiene un camino provisional que permite a los habitantes de las comunidades rodear el río y dirigirse hacia Tolimán, con un recorrido aproximado de 20 minutos hasta reincorporarse a la carretera.

Remarcó que se realizó un recorrido junto al presidente municipal de Tolimán por la carretera estatal 110, en donde se detectaron socavamientos en tres puentes a causa de las lluvias, pero fueron rellenados y no presentan ningún riesgo estructural, por lo que subrayó que la carretera no tiene afectaciones.

“Ya se cuidó para que los puentes no tengan ningún riesgo. La carretera no tiene problemas, salvo el puente que vamos a reponer en este momento”.

En otros casos, explicó que están atendiendo un talud inestable en la carretera 100, a la altura del kilómetro 63, también por el tema de lluvias, cuyo trabajo implica el retiro de material suelto.