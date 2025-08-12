Descarta Kuri a Ricardo Anaya como candidato a gobernador de Querétaro en 2027

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, descartó a Ricardo Anaya como posible candidato por el Partido Acción Nacional (PAN) para la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.

Durante rueda de prensa, el mandatario estatal aseguró que el propio Anaya Cortés, ex candidato presidencial y hoy coordinador del PAN en el Senado, le dijo personalmente que no está interesado en algún cargo de elección popular para el próximo periodo electoral.

“Ricardo tiene mucho conocimiento, pero yo en lo personal no veo a Ricardo en alguna candidatura para el 2027. Él es coordinador de la bancada del Senado del PAN y está haciendo su trabajo, lo tiene que seguir haciendo allá. Él me ha dicho en lo personal que no tiene ningunas ganas de buscar la gubernatura del estado, pero eso dependerá de él”, dijo.

Pese a ello, Kuri González sostuvo que Acción Nacional cuenta con perfiles competitivos para buscar la gubernatura, y aseveró que el partido lidera todas las encuestas de cara a las elecciones venideras.

Insistió en que el partido balnquiazul debe regresar a sus bases ciudadanas para presentar la mejor candidatura en 2027, y subrayó que en los dos años restantes de su gobierno, seguirá trabajando para mantener una evaluación positiva por parte de la ciudadanía.

“Mi compromiso es entregar un gobierno bien evaluado, un gobierno echado para adelante, trabajando, dando resultados y el compromiso del partido tendrá que ser sacar los mejores perfiles”, puntualizó.