Diputada anuncia foros y trabajo conjunto con Cámaras para nueva Ley de Fomento Económico en Querétaro

De manera conjunta con las cámaras empresariales y sector económico es como se plantea trabajar desde el legislativo local para concretar una nueva ley de Fomento Económico, destacó la presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Claudia Díaz Gayou.

Aunque no se tiene una fecha precisa para su presentación formal, aseveró que esta iniciativa buscará mejorar las condiciones para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para emprendedores y comercios en el estado.

“Sin lugar a dudas, los foros de consulta ciudadana, empresarial y social son puntos que vamos a comenzar a hacer desde la Comisión de Desarrollo Económico, con foros que ayuden a estar escuchando las voces de la iniciativa privada, pero también las voces sociales”, comentó.

Subrayó que, el compromiso es impulsar la igualdad de oportunidades y condiciones para todos los sectores productivos, tal como lo ha solicitado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus visitas al estado, por lo que se trata de un proyecto de desarrollo económico y prosperidad compartida.

“Que vaya encaminado a la igualdad de oportunidades y de condiciones, ya no solamente para la iniciativa privada, para los pequeños, medianos y grandes empresas, sino también para el tema de los comercios y para el tema de los emprendedores”.

Por ello, se realizarán foros y consultas para concretar un documento formal; este tipo de ejercicios también remarcó que se replicarán para socializar, impulsar y, en su caso, modificar otras iniciativas presentadas por el Partido del Trabajo y que estas puedan concluir su proceso legislativo.

“Vamos a estarnos dando la tarea de estar empezando a realizar foros que ayuden a socializar y a mejorar las iniciativas de ley que hemos estado presentando en el Congreso del Estado y con ello poder buscar este consenso que necesitamos dentro de esta parálisis legislativa que tenemos en el Congreso para poder avanzar en estas iniciativas de ley”.

Refirió que se espera que a partir de estos ejercicios se puedan discutir los diferentes temas que siguen “en pausa” en el Poder Legislativo, ya sea en su aprobación o incluso en su rechazo.