Ganar para ladrar

Morena ha demostrado ser un circo en temas de gobernanza, un circo en el cual prefieren darle la voz a un payaso para hacerse pasar como perro que a las más de 130 mil familias que están buscando a sus hijos el día de hoy.

Prefieren usar un micrófono para ladrar en lugar de escuchar a las mamás de los más de 130 mil desaparecidos que hay hoy en nuestro país, y no es sentido figurado, es real, esto pasó, dan la palabra a perros en eventos oficiales para que alguien finja su voz y finja que ladran. Prefieren darle la voz a una persona haciéndose pasar por perro en lugar de las más de 6 mil familias que están pidiendo desesperadamente que les den los medicamentos contra el cáncer, cáncer contra el que están luchando sus hijos.

Prefieren escuchar a alguien fingiendo ladridos en lugar de a los miles de médicos, enfermeras, y personal del sistema de salud que están pidiendo a gritos lo necesario para poder atender a la gente, que están pidiendo a gritos el que arreglen los 99 quirófanos de los 99 hospitales en los que no se puede hacer ningún tipo de operación.

Eso es Morena. No les importas tú, ni les importo yo.Solo les importa ganar. Y cuando ganan, irónicamente, loúnico que hacen es ladrar.