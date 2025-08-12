Inaugura Gobernador Academia Espacial de Querétaro

En Querétaro celebramos el talento de las y los estudiantes, con el que las puertas se les abren para llegar más alto, enfatizó el gobernador, Mauricio Kuri González, al inaugurar la Academia Espacial del estado que busca acercar a jóvenes a la industria aeroespacial, así como fortalecer sus competencias en ciencia y tecnología, mediante el arranque del primer campamento local que se lleva a cabo del 11 al 15 de agosto, en el que participan 60 estudiantes de educación media superior: 38 mujeres y 22 hombres, de Querétaro, Corregidora, El Marqués, y Ezequiel Montes.

Desde las instalaciones de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), complejo educativo que alberga la Academia, Kuri González, resaltó que la entidad es uno de los principales polos aeroespaciales de América Latina, con más de 80 empresas del sector y centros de investigación especializados; acentuó que el programa cuenta con el respaldo de actores clave como la Embajada de Estados Unidos y Tecnolochicas de Fundación Televisiva, reconocida por impulsar el talento en STEM.

“Estados Unidos no solamente es nuestro vecino, es nuestro aliado, es nuestro socio comercial, y tenemos que trabajar en conjunto, porque tenemos problemas en conjunto, y lo que pasa aquí les pega allá, lo que pasa allá nos pega acá, por eso necesitamos que nos vaya bien a todos, y eso tiene que ser en conjunto, con una misma mira (…) no hay viento favorable para barco sin rumbo, y México, y Estados Unidos, y Canadá, debemos de tener el mismo rumbo, que es que nos vaya bien a los tres, como un bloque comercial”, manifestó.

Ante la comunidad estudiantil, el mandatario distinguió a las y los participantes de este campamento local como representantes de una nueva generación que construye el futuro; espacio donde, dijo, aprenderán sobre satélites, cohetes, exploración espacial, ciencia y tecnología; en este marco conminó a los jóvenes a no conformarse, a no ponerse techos, ni límites para cambiar al mundo.

En el desarrollo de la ceremonia, el Gobernador también abanderó a 212 estudiantes que fueron seleccionados para beneficiarse con el Programa Contigo Beca Embajadores Bicentenario 2025 de las generaciones 2023 a 2024, quienes viajarán a cinco universidades y centros de investigación en Estados Unidos para formarse en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, salud, sustentabilidad, liderazgo e innovación y otras ramas fundamentales para su capacitación.

“Lo que tenemos que hacer desde la parte de gobierno, es buscar la forma que haya la misma oportunidad para todas y para todos, que cualquier persona tenga la misma oportunidad que mi hijo, que tu hijo, que todos tengan las mismas oportunidades para poder ser lo mejor donde quieran y puedan ser y puedan crecer, y es lo que queremos hacer en Querétaro, este tipo de becas que hacemos, las becas embajadores que van y se abren al mundo y conocen cosas nuevas y gente nueva, y lo más importante que te das cuenta, es que tienes la misma capacidad que cualquier persona del mundo, para hacer lo que quiera hacer”, subrayó.

En su mensaje, el ministro Consejero para la Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos de América en México, Silvio González, destacó la perspectiva del gobierno queretano de ver hacia el futuro y las coincidencias que en ambos países existen para trabajar juntos por la juventud. Precisó que con este nicho de talento en Querétaro están demostrando que sí hay una ruta, un plan que convierte un sueño en una aspiración real.

“Pero más que todo eso, no sólo es el viaje, sino que cada uno de ustedes representa lo que Querétaro es, y lo que puede hacer en un futuro también. Y eso son los pioneros en México también. Desde que comenzamos el programa de becas embajadores, becas bicentenario, fue un pequeño sueño, creo yo (…) Y en todo esto, ustedes se darán, quienes serán esos pioneros, esos campeones, que no solamente representarán a sus facultades, a sus universidades, pero más importante, representar a su estado y a su país”, resaltó.

La presidenta de Fundación Televisa, Alicia Lebrija Hirschfeld, celebró la puesta en marcha en Querétaro del primer campamento espacial de los cuatro que habrá en toda la República, con lo cual, indicó, ponen el siguiente escalón para que las y los estudiantes emprendan su viaje al Centro Espacial; quienes van a transformar realidades para el bien no solo personales y de sus familias, sino de México y el mundo entero.

“Y por eso la Embajada de Estados Unidos y Fundación Televisa unen esfuerzos en este caso con el Estado de Querétaro para que muchos de ustedes sueñen (…) Hoy su generación tiene la oportunidad que ninguna otra generación ha tenido. La inteligencia artificial es no solo algo que todos debemos aprender, saber, usar. Creo que es una disrupción generacional y se va a dar en los siguientes meses y años”, precisó.

Especificó que de los mil participantes que lograron completar todos los cursos en línea para demostrar su habilidad en programación y tecnología, solamente fueron seleccionados 240 a nivel nacional los que participarán en los campamentos; de los cuales únicamente 32 se irán a la NASA.

“Por eso celebro estar hoy aquí y gracias a la gran iniciativa que se ha convertido en un sector y un motor del crecimiento de Querétaro como es la industria aeroespacial y aeronáutica, me parece que hoy tenemos que decir, esa transformación generacional y esta oportunidad que tienen ustedes con la inteligencia artificial de transformar la vida de personas y llegar mucho más lejos de lo que hasta hoy hemos soñado, les toca a ustedes”, apuntó.

La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, calificó este día como la muestra de lo que sucede cuando un Estado apuesta por la educación como prioridad y la convierte en el eje de su desarrollo económico, social y productivo. Afirmó que la coincidencia de dos proyectos tan potentes en un mismo escenario no es casualidad, sino el resultado de una visión clara de alianzas estratégicas, y del compromiso permanente por abrir oportunidades para las juventudes.

“En Querétaro, las y los estudiantes saben que cuentan con un ecosistema que los impulsa, la presencia de la Embajada de Estados Unidos y de instituciones tan importantes como Fundación Televisa, como CONCYTEQ, como la propia UNAQ, demuestran que la cooperación trasciende fronteras y que juntos podemos acercar a nuestras juventudes a experiencias que marcarán su rumbo profesional”, señaló.

Aseveró que la Academia Espacial es un proyecto que acerca a los jóvenes de bachillerato al sector aeroespacial y les permite vivir una experiencia inmersiva que conecta el aula con el mundo real. En cuanto a la Beca Embajadores informó que sumando su edición regular y la Bicentenario ha llevado a más de mil estudiantes a vivir experiencias académicas en más de 14 países.

En representación de los estudiantes beneficiados, Natalia Marian Salazar Domínguez, alumna de la UNAQ, expuso que esta iniciativa representa una ocasión para superar fronteras, con el compromiso de ampliar los conocimientos de las y los estudiantes para ser agentes de cambio en sus comunidades; agradeció la colaboración de todas las autoridades que hacen posible que se abra este cielo de oportunidades.

Durante el evento, el mandatario y las autoridades presentes entregaron de manera simbólica pases de abordar a beneficiarios del Programa Contigo Beca Embajadores Bicentenario 2025; además junto a la Presidenta de Fundación Televisa, entregó chamarras a estudiantes de la Academia Espacial.