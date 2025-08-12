Secretaría de Gobierno reporta al menos 150 quejas contra notarías

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, informó que la administración estatal mantiene reuniones con el Colegio de Notarios para revisar el funcionamiento de diversas notarías en el estado, luego de recibir quejas principalmente por retrasos en la entrega de escrituras.

Precisó que actualmente se tienen contabilizadas 150 quejas, cuyos señalamientos son principalmente por temas administrativos.

“Hay quejas contra otras notarias, estamos en revisión a través de la Secretaría de Gobierno y si hay sanciones también nosotros actuaremos con lo que nos corresponde”, sostuvo.

Aunque no mencionó cuales estarían teniendo el mayor número de quejas o los períodos en los que se han presentado, sentenció que de ser conductas indebidas se aplicarán las sanciones.

“Sí vamos a sancionar en dado caso de que se manejen de manera indebida”, apuntó.

Esto al dar cuenta que ya se alistan para la campaña del “Mes del Testamento”, y en el cual se plantearía que sea un trámite que tenga un costo de 3 mil pesos.

En otros temas, tras el regreso de horario de cierre antros y bares a las 3 de la mañana, reportó que se han dado las primeras clausuras. Derivado de los operativos se aplicó la sanción a un bar del municipio de Querétaro por exceder el horario permitido, así como un establecimiento por venta ilegal de alcohol en Huimilpan.

“Cero tolerancia al clandestinaje, cero tolerancia al tema de los horarios y sobre todo, también, que sepan que el trabajo de la Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Secretaría de Ciudadanía, es de manera coordinada”, expuso.

Reiteró que los operativos serán aleatorios en todos los municipios y coordinados, y las sanciones podrían alcanzar multas de hasta 100 mil pesos o cierres totales.

Agregó que se tiene prevista una reunión con los alcaldes del semi desierto para seguir informando sobre estas acciones y enfatizar el mensaje de cero tolerancia para quien no cumpla con el horario de cierre.