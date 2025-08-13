El Marqués entrega 750 despensas en primera etapa de apoyo a adultos mayores

durante la entrega de despensas a adultos mayores en la primera etapa del programa municipal. /Cortesía

Como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, entregó 750 despensas en localidades como Atongo, Chichimequillas, Los Pocitos, San Rafael, Santa Cruz, Santa María Begoña y Tierra Blanca.

Este apoyo gratuito, ofrecido por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), contiene alimentos de la canasta básica como leche, huevo, chorizo, queso, sopas y aceite, con el objetivo de favorecer una alimentación equilibrada para el desarrollo pleno de las personas en posible situación de vulnerabilidad.

Monsalvo Castelán enfatizó que ninguna familia en El Marqués se queda atrás y que esta entrega forma parte de la primera etapa del programa, que continuará en días posteriores en otras comunidades para cubrir todo el municipio.

El 100 % del costo de estas despensas proviene de recursos municipales, reflejando las buenas políticas públicas de la administración.

Además, el SMDIF implementa una estrategia complementaria, con coordinadores y promotores que realizan semanalmente reuniones, ejercicios, talleres y pláticas en las comunidades para apoyar a los adultos mayores de manera integral.

Quienes deseen ser beneficiarios del programa pueden acudir a estas reuniones para informarse sobre los requisitos para acceder al apoyo.

Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno Municipal de El Marqués para impulsar el desarrollo y bienestar de la población adulta mayor con atención constante y de calidad en todas las localidades.