Gallos Blancos tendrá firma de autógrafos

La Dirección Municipal del Deporte de San Juan del Río anunció a través de sus redes sociales la realización de una firma de autógrafos con jugadores de Gallos, este miércoles 13 de agosto en la Unidad Deportiva Maquío a las 16:00 horas.

Los jugadores confirmados que estarán presentes son Edson Partida, Lucas Rodríguez, Carlos Villanueva y Jesús Hernández. Donde los aficionados podrán tomarse una fotografía y autógrafos.

Aunque el evento es gratuito, para poder participar se debe completar un registro previo en línea. El formulario de inscripción ya está disponible, del cual solo se debe ingresar un correo electrónico, nombre completo, edad, teléfono de contacto y número de acompañantes.