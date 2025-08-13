Instalan Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva en Querétaro

Autoridades municipales toman protesta a los integrantes del Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva en Querétaro para fortalecer la coordinación y garantizar los derechos de las mujeres. /Cortesía

El gobierno municipal de Querétaro instaló este martes su Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuyo objetivo será el de establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para asegurar el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

La secretaria de la Mujer, Vanesa Garfias, y el secretario de Gobierno, Federico De Los Cobos, llevaron a cabo la toma de protesta de los integrantes, que incluirán a representantes de presidencia municipal, DIF Municipal, sindicatura, regidurías y las diferentes secretarías, encabezadas por la Secretaría de la Mujer.

Garfias Rojas resaltó que la estrategia permitirá avanzar en la eliminación de las brechas de desigualdad por razones de género, así como fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de la violencia. En ese sentido, destacó la importancia de sumar voluntades y acciones institucionales para fomentar una vida libre de violencia para todas las mujeres del municipio.

“La instalación de este sistema representa un paso firme hacia la transversalización de la perspectiva de género en la política pública municipal. No se trata solo de cumplir con un marco normativo, sino de generar transformaciones reales en la vida de las mujeres”, dijo.

La secretaria añadió que, desde las diversas dependencias del gobierno municipal, sumarán esfuerzos para fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.