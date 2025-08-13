Israel Vallarta exige justicia y rechaza vínculos con partidos

CIUDAD DE MÉXICO, 08AGOSTO2025.- Israel Vallarta, ofreció conferencia frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que en compañía de sus esposa Mary Sainz.

Tras casi dos décadas privado de su libertad, Israel Vallarta Cisneros, quien fue señalado como líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco” en un montaje televisivo orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), fue liberado recientemente.

En una entrevista exclusiva con Publimetro Querétaro, Vallarta, visiblemente cansado por atender las cientos de solicitudes de medios nacionales e internacionales que buscan una declaración sobre los detalles de aquel montaje, relató los pormenores de su caso, su objetivo en la liberación de su hermano Mario y su sobrino Sergio, la crítica al rezago judicial en México y su firme rechazo a vincularse con partidos políticos, mientras aboga por un cambio estructural en el sistema de justicia.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Israel Vallarta, ofreció conferencia frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (Mario Jasso)

El montaje de 2005: Un operativo prefabricado

El caso de Israel Vallarta se remonta al 9 de diciembre de 2005, cuando un operativo de la AFI transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca lo presentó como un secuestrador. Describió cómo, al llegar al lugar, se encontró con un camión de transmisión satelital de Televisa ya estacionado.

“Había indicaciones precisas: cuándo entrar, cuándo salir, cómo accionar. Si había flagrancia, ¿por qué no me presentaron ante un juez de inmediato? ¿Por qué 88 días de arraigo y tortura?”, cuestionó.

Vallarta atribuyó el montaje a una crisis de credibilidad de las autoridades, encabezadas entonces por Genaro García Luna, exdirector de la AFI.

“Pude haber sido cualquiera. Fue un mal trabajo, una mal hechura de las agencias federales y fiscales que querían mostrar resultados a la ciudadanía, mientras quedaban bien con personajes siniestros”, afirmó.

Fue condenado socialmente a través de las pantallas de televisión, sin pruebas sólidas, y pasó casi 20 años en prisión sin una sentencia definitiva.

Falta de justicia en México

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el rezago judicial en México, un problema que Vallarta describe como impresionante y afecta a miles de personas en el sistema penitenciario federal.

“Lo que se visibiliza con mi caso es mínimo, no es ni la punta del iceberg”.

Relató cómo los procesos judiciales se prolongan indefinidamente debido a tácticas dilatorias de las fiscalías, como apelaciones que retrasan pruebas hasta por un año y medio.

“Es tortuoso, un abuso. Hay personas abandonadas judicial y familiarmente porque los procesos se alargan tanto que las familias se cansan”, explicó.

La lucha por su hermano y sobrino

El caso no termina con su liberación. Su hermano Mario y su sobrino Sergio permanecen detenidos desde el 2012, enfrentando procesos similares con trabas y más trabas desde hace 13 años. Confía en que ambos obtendrán una sentencia absolutoria, como ocurrió con él y otros familiares liberados previamente, como su hermano René y sus sobrinos Juan Carlos y Alejandro, que fueron arrestados en 2009 y absueltos en 2016.

“Son 13 años en el limbo. Exigimos que el juez se pronuncie ya, sea absolutoria o condenatoria, pero que camine”.

La estrategia consiste en trabajar con la Defensoría Pública para ofrecer pruebas y presionar al juzgado octavo de la Ciudad de México, donde se lleva el caso, para que se resuelva con celeridad.

MÉXICO, 01AGOSTO2025.- Israel Vallarta Cisneros, recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Rechazo a partidos políticos

A pesar de la notoriedad de su caso, dejó claro que no tiene interés en vincularse con partidos políticos.

“No tengo compromiso con nadie, ni con partidos ni corrientes. Esto es genuino, es mi familia y yo”, enfatizó.

Aclaró que ningún partido se ha acercado a él, pero cerró la puerta desde el principio.

Su objetivo, dijo, es establecer precedentes que beneficien a quienes enfrentan injusticias similares, sin caer en compromisos políticos que “ensucien” su causa.

“Si me alianzo con un partido, adquiero compromisos, y mi compromiso es con aquellos que lo necesitan. Quiero un cambio de fondo, no llevar agua para sus molinos”, afirmó.

Un mensaje a los medios y a Carlos Loret de Mola

Israel Vallarta también abordó el papel de los medios en su caso, particularmente el de Carlos Loret de Mola, quien presentó en vivo la cobertura del montaje de 2005. Sin buscar confrontación, pidió una explicación pública:

“No es a mí a quien debe explicarse, es al pueblo de México, que creyó que lo que se mostraba era cierto. Él sabía desde horas antes lo que iba a pasar. ¿Por qué lo permitió?”.

Subrayó que su mensaje no es un reto personal, sino una demanda de ética periodística para aclarar por qué se involucró a la ciudadanía en una narrativa falsa.

Gertz Manero impugnará libertad de Israel Vallarta

El titular de la Fiscalía General de la República anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión judicial. En conferencia durante la mañanera en Palacio Nacional, señaló que, más allá del montaje televisivo atribuido a Genaro García Luna en torno a la detención de Vallarta, existen seis personas víctimas de secuestro en este caso que exigen justicia.