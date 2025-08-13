Querétaro está construyendo un camino digno para las juventudes: PAN

El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, en el marco del Día de la Juventud, reconoció a las y los jóvenes que a diario participan para seguir cuidando Querétaro y recordó la responsabilidad que tiene el partido y los gobiernos emanados del PAN con la juventud, para brindarles las condiciones necesarias para que puedan seguir desarrollándose y vivir con dignidad.

“Y tan lo sabemos en Querétaro, que las cifras que los gobiernos del PAN nos han dado como producto del enorme trabajo que se está realizando hablan por sí mismas: uno de cada tres universitarios en nuestro estado es foráneo; vienen y eligen esta tierra no solo por la calidad de su oferta educativa, sino por las oportunidades laborales que saben que tendrán al graduarse, por el desarrollo y por la calidad de vida que afortunadamente encuentran aquí, pero que, desgraciadamente, no encuentran en sus lugares de origen”, dijo.

Acompañado del senador de la República, Agustín Dorantes; la secretaria general del CDE, Iris Alafita; y la secretaria de Acción Juvenil, Vianey Perea, Martín Arango recordó que, gracias a programas sociales diseñados por el gobierno encabezado por Mauricio Kuri —como atención psicológica gratuita, la tarifa preferencial de transporte más baja en el país, programas de transporte escolar, becas académicas e impulso al empleo—, la entidad se ha posicionado en el segundo lugar nacional en escolaridad.

“Aquí no hay pretextos para no invertir en la juventud”.

“Todo esto demuestra que en Querétaro no solo hablamos de futuro, sino que aquí nos abocamos a construir ese futuro todos los días. No solo a través del partido; principalmente, nuestro partido habla a través de nuestros gobiernos… que todos los días están enfocados en construir para que la juventud tenga un camino mucho más digno para su futuro”.

En su oportunidad, el Senador Agustín Dorantes Lámbarri, aseguró que en Querétaro los jóvenes sí avanzan, porque tienen un gobierno que busca reducir los obstáculos que enfrentan en su desarrollo pleno, y una muestra del éxito, explicó, recién la dio a conocer el INEGI al reportar que Querétaro tiene el segundo lugar con mejores salarios y que es el segundo estado con el mejor nivel educativo.

“Deporte, cultura y educación son piezas fundamentales para lograr combatir las adicciones. Que Querétaro esté en un segundo lugar de grado de escolaridad es que vamos por el camino correcto. Hay que seguir implementando acciones, políticas públicas para quitar los obstáculos a los jóvenes para que puedan seguir estudiando. El programa de SEJUVE de atención psicológica es un gran programa; el programa de tarifa de 2 pesos es otro gran programa, estás quitando obstáculos a los jóvenes para que puedan seguir estudiando; y la vinculación con el deporte sin duda es una gran estrategia”.

Agustín Dorantes no dejó de reconocer los retos que enfrentan las y los jóvenes, como es la necesidad de protegerlos en el acceso a redes sociales; la reducción de la brecha digital que frena su desarrollo; la reducción de programas sociales federales; la inclusión de las mujeres jóvenes que enfrentan problemas particulares; y combatir el desinterés de la juventud por participar en política, sino en la toma de decisiones que afectan su entorno y su comunidad.

Por esta razón, Agustín Dorantes informó que desde el Senado de la República, además de su trabajo legislativo en favor de las juventudes del país, también impulsa la participación de los jóvenes queretanos en programas y acciones como el Hackatón, que apoya las ideas y emprendimientos; el Modelo de Naciones Unidas que fomenta su aportación de ideas en la atención y solución de problemas globales; actividades deportivas, como será proximamente con un novedoso torneo de futbol; las pláticas en universidades y bachilleratos en materia de uso responsable de redes sociales y de procuración de la salud emocional.