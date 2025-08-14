Presentan primera edición de la Carrera Corregidora 2025

Autoridades de Corregidora presentaron la primera edición de la carrera atlética que se realizará el 24 de agosto./Cortesía

El gobierno municipal de Corregidora presentó la primera edición de la Carrera Atlética Corregidora 2025, que se celebrará el domingo 24 de agosto con una participación aproximada de 2 mil corredores.

La carrera contará con modalidades de 5, 10 y 15 kilómetros. El recorrido comenzará en punto de las 7 de la mañana desde la Plaza Gran Cué, y contemplará las avenidas Don Bosco, Camino a Venegas, El Jacal, Santa María de El Pueblito y Rivera del Río.

El secretario de Desarrollo Social de Corregidora, Germán Borja, informó que se desplegará un operativo interinstitucional durante todo el evento para garantizar la seguridad y movilidad de los asistentes, así como espacios de estacionamiento y áreas de hidratación para los corredores.

“Es una carrera que no solo es para la gente del municipio. Hay personas inscritas de Guanajuato, Ciudad de México y del Estado de México. Es una carrera turística, pero principalmente familiar”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero, resaltó que la carrera servirá como preparación para el Querétaro Maratón, por lo que llamó a las familias del municipio y de otras entidades a sumarse al evento deportivo.

La inscripción a la carrera tendrá un costo de 400 pesos e incluirá un kit de corredor, cuya entrega se realizará el sábado 23 de agosto en la Unidad Deportiva de El Pueblito, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. A los primeros lugares se les otorgará un trofeo, y al resto de participantes una medalla de premiación.